Посол Южной Кореи рассказал, что может решить проблемы в Афганистане

В пятницу, 27 апреля, состоится встреча южнокорейского президента Мун Чжэ Ина и северокорейского лидера Ким Чен Ына в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Южной Кореей и КНДР . На прошлой неделе КНДР заявила, что прекращает испытания ядерного оружия и баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон в Пхунгери. В настоящее время также рассматривается возможность проведения встречи лидеров КНДР и США

"Предстоящая встреча заложит фундамент для ядерного разоружения, достижения мира на Корейском полуострове и развития связей между нашими государствами", — заявил дипломат в статье для агентства «Жахон» при МИД Узбекистана, посвященной предстоящей встрече.

По его оценке, разрешение кризиса на Корейском полуострове позволит Сеулу активно наращивать связи с Центральной Азией и Евразией в целом.

"В перспективе мирный Корейский полуостров мог бы оказать стимулирующее воздействие на решение афганской проблемы, которая представляет собой угрозу безопасности Евразии", — добавил посол. По его мнению, на процветающем евразийском материке не может быть нестабильного Афганистана.