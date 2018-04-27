Корейские лидеры обсудили денуклеаризацию полуострова

Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чж Ин во время встречи затронули вопросы избавления Корейского полуострова от ядерного оружия, построения мира и улучшения отношений между своими странами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя администрации Сеула.

"Оба лидера на этих переговорах провели искренний диалог о денуклеаризации Корейского полуострова, построения длительного мира и направлениях развития отношений между Югом и Севером", — рассказал источник.