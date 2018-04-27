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Корейские лидеры обсудили денуклеаризацию полуострова
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Корейские лидеры обсудили денуклеаризацию полуострова 

Газета.Ru 8 минут назад
Фото: Газета.Ru
Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чж Ин во время встречи затронули вопросы избавления Корейского полуострова от ядерного оружия, построения мира и улучшения отношений между своими странами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя администрации Сеула.
"Оба лидера на этих переговорах провели искренний диалог о денуклеаризации Корейского полуострова, построения длительного мира и направлениях развития отношений между Югом и Севером", — рассказал источник.
Ранее глава комитета Госдумы России по обороне Владимир Шаманов заявил, что встреча корейских лидеров свидетельствует о возможности объединить государства.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.
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