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Лидеры КНДР и Республики Корея посадят дерево на демаркационной линии
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Лидеры КНДР и Республики Корея посадят дерево на демаркационной линии 

Газета.Ru 23 часа назад
Глава президентской администрации Южной Кореи Лим Чжон Сок заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын и южнокорейский президент Мун Чжэ Ин посадят дерево на военно-демаркационной линии, которая разделяет Корейский полуостров. Об этом сообщает агентство «Ренхап».
О символическом жесте глава президентской администрации рассказал во время пресс-конференции в пресс-центре встречи на высшем уровне.
Сообщается, что после саммита главы государств посадят сосну, которая начала расти в 1953-м, в год окончания трехлетней Корейской войны. Рядом с деревом будет установлен камень с надписью «Посадка мира и процветание». Землю для дерева доставили с горы Халласан на южнокорейском острове Чеджудо и с вулкана Пэктусан, который находится на границе КНДР с Китаем.
Также отмечается, что Ким Че Ын польет дерево водой из реки Ханган, протекающей через Сеул, а Мун Чжэ Ин — водой из реки Тэдонган, которая протекает на территории Северной Кореи.
Ранее стало известно, что лидеры Северной Кореи и Республики Корея встретятся в пятницу, 27 апреля.
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