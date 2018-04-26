Лидеры КНДР и Республики Корея посадят дерево на демаркационной линии

О символическом жесте глава президентской администрации рассказал во время пресс-конференции в пресс-центре встречи на высшем уровне.

Сообщается, что после саммита главы государств посадят сосну, которая начала расти в 1953-м, в год окончания трехлетней Корейской войны. Рядом с деревом будет установлен камень с надписью «Посадка мира и процветание». Землю для дерева доставили с горы Халласан на южнокорейском острове Чеджудо и с вулкана Пэктусан, который находится на границе КНДР с Китаем

Также отмечается, что Ким Че Ын польет дерево водой из реки Ханган, протекающей через Сеул , а Мун Чжэ Ин — водой из реки Тэдонган, которая протекает на территории Северной Кореи.

Ранее стало известно, что лидеры Северной Кореи и Республики Корея встретятся в пятницу, 27 апреля.