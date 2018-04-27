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Президент Южной Кореи предложил Ким Чен Ыну соединить железные дороги
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Президент Южной Кореи предложил Ким Чен Ыну соединить железные дороги 

Российская Газета 52 минуты назад
Фото: Российская Газета
В ходе беседы лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил Ким Чен Ыну соединить железные дороги двух Корей, чтобы можно было свободно путешествовать. Об этом заявили в администрации президента Республики Корея, комментируя содержание беседы, которая состоялась сегодня между Муном и Кимом в самом начале саммита.
Разговор про поездки начался с того, что Мун Чжэ Ин выразил желание побывать на священной для всех корейцев горе Пэктусан, расположенной на границе КНДР и Китая. Мун при этом подчеркнул, что хотел бы подняться именно с северокорейской стороны, приехав туда из Пхеньяна.
Ким Чен Ын пригласил Муна побывать в КНДР, но признал, что ситуация в сфере транспорта в Северной Корее далека от идеальной.
"Единственное, что меня беспокоит, так это то, что может вам будет немного неудобно. Дороги у нас там не такие хорошие, — сказал Ким. — Те, кто побывал от нас у вас на Олимпиаде, говорили, какие удобные скоростные поезда ходят из Сеула в Пхенчхан", — отметил лидер КНДР.
Мун Чжэ Ин предложил соединить дороги Юга и Севера.
"Надо тогда объединить дороги, чтобы люди могли путешествовать на скоростных поездах везде", — сказал Мун Чжэ Ин.
Ким Чен Ин в итоге пообещал, что они сделают все, чтобы в случае поездки Муна в КНДР президент Юга не испытывал бы никаких неудобств.
Напомним, что в беседе Ким Чен Ын также сказал, что готов в любое время посетить Сеул, попросив Муна пригласить его.
27 апреля на межкорейской границе в местечке Пханмунчжом проходит встреча лидеров двух Корей — президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. Лидеры уже провели первую часть саммита, пообщавшись полтора часа.
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Комментарии  Ещё 9 источников 
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