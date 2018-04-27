Мун Чжэ Ин захотел побывать на священной горе Пэктусан в КНДР 

КОЯН (Южная Корея), 27 апр — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин рассказал лидеру КНДР Ким Чен Ыну о желании побывать на священной для корейцев горе Пэктусан на границе с Китаем, сообщил журналистам в пресс-центре межкорейского саммита представитель президентской администрации в Сеуле.
"Я обязательно хотел бы поехать на север и посетить Пэктусан", — привел он слова Мун Чжэ Ина.
"Белоголовый" вулкан Пэктусан связан со старинной легендой о происхождении корейского народа. В потухшем кратере на его покрытой снегом вершине находится живописное озеро.