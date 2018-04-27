Мун Чжэ Ин захотел побывать на священной горе Пэктусан в КНДР

"Я обязательно хотел бы поехать на север и посетить Пэктусан", — привел он слова Мун Чжэ Ина.

"Белоголовый" вулкан Пэктусан связан со старинной легендой о происхождении корейского народа. В потухшем кратере на его покрытой снегом вершине находится живописное озеро.