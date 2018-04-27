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Эксперт: успех межкорейского саммита зависит от вопроса о денуклеаризации
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Эксперт: успех межкорейского саммита зависит от вопроса о денуклеаризации 

ТАСС 5 часов назад
Фото: NEWS.BCM.ru
НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /ТАСС/. Успех встречи президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в пограничном пункте Пханмунджом в пятницу зависит от того, будет ли обсуждаться вопрос о ядерном арсенале КНДР. Об этом заявил в четверг в интервью телекомпании CNN бывший эксперт Госдепартамента США по КНДР Эванс Ревер.
"Одним из наиболее приоритетных для президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина будет вопрос о том, удастся ли добиться от северокорейской стороны каких-то конкретных заявлений по поводу денкулеаризации", — отметил он, указав при этом, что сам он принадлежит к числу тех, кто скептически оценивает шансы на то, что лидер КНДР пойдет на значительные уступки в том, что касается ядерной программы.
"Высказывания, прозвучавшие с северокорейской стороны до сих пор были неконкретными, — отметил он. — Это дает основания полагать, что они не особенно серьезно настроены в вопросе о денуклеаризации".
Лидер КНДР Ким Чен Ын 21 апреля заявил, что Пхеньян приостанавливает ядерные и ракетные испытания, завершает работу ядерного полигона Пхунгери и присоединяется к глобальному процессу ядерного разоружения в соответствии со своей новой стратегией построения социалистической экономики. Однако, как отметила телекомпания СNN, многие эксперты указывают на то, что КНДР и США могут по-разному толковать термин «денкулеаризация».
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