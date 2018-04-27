Эксперт: успех межкорейского саммита зависит от вопроса о денуклеаризации

"Одним из наиболее приоритетных для президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина будет вопрос о том, удастся ли добиться от северокорейской стороны каких-то конкретных заявлений по поводу денкулеаризации", — отметил он, указав при этом, что сам он принадлежит к числу тех, кто скептически оценивает шансы на то, что лидер КНДР пойдет на значительные уступки в том, что касается ядерной программы.

"Высказывания, прозвучавшие с северокорейской стороны до сих пор были неконкретными, — отметил он. — Это дает основания полагать, что они не особенно серьезно настроены в вопросе о денуклеаризации".