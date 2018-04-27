Объявлена дата визита президента Южной Кореи в Пхеньян

Президента Южной Кореи Мун Чжэ Ин приедет в Пхеньян осенью 2018 года. Это зафиксировано в совместной декларации, распространенной сегодня по итогам встречи двух Корей.

"Президент Мун Чжэ Ин принял решение посетить Пхеньян осенью этого года. За счет регулярных встреч и прямых телефонных переговоров два лидера будут обсуждать вопросы, касающиеся корейского народа, устанавливать взаимное доверие и совместно работать над развитием межкорейских отношений с целью мира, процветания и объединения Корейского полуострова", — цитирует ТАСС текст документа.

При этом точная дата исторического визита не указывается.

Ким Чен Ыном. Напомним, в пограничном пункте Пханмунджом прошла встреча между президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и лидером КНДР

Переговоры стали первой встречей на высшем уровне между двумя странами более чем за десять лет.

При этом короткий «визит» в КНДР Мун Чжэ Ин уже совершил в пятницу, заступив за границу во время рукопожатия с Ким Чен Ыном.