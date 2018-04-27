Минобороны КНР: Китай готов к наращиванию с Индией взаимопонимания и взаимодоверия между армиями двух стран

Пекин, 27 апреля / Синьхуа / — Китайская сторона готова к наращиванию с Индией взаимопонимания и взаимодоверия между армиями двух стран, заявил официальный представитель Министерства обороны старший полковник У Цянь.

Китай и Индия — соседи, которые никуда друг от друга не переедут", — отметил он на очередной пресс-конференции в четверг. Поэтому обеспечение стабильных отношений между вооруженными силами двух страх и сохранение мира и спокойствия на границе отвечает общим чаяниям народов обеих стран, заявил старший полковник.

В настоящее время в отношениях между армиями Китая и Индии все еще остаются некоторые сложности и барьеры. Но, несмотря на это, «мы готовы в духе важных договоренностей, достигнутых между руководителями наших стран, углублять взаимопонимание, укреплять взаимодоверие и надлежащим образом рассматривать существующие разногласия, накапливая таким образом позитивную энергию для того, чтобы наши межармейские отношения развивались стабильно», подчеркнул У Цянь. -0-