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Минобороны КНР: Китай готов к наращиванию с Индией взаимопонимания и взаимодоверия между армиями двух стран
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Минобороны КНР: Китай готов к наращиванию с Индией взаимопонимания и взаимодоверия между армиями двух стран 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 27 апреля /Синьхуа/ — Китайская сторона готова к наращиванию с Индией взаимопонимания и взаимодоверия между армиями двух стран, заявил официальный представитель Министерства обороны старший полковник У Цянь.
"Китай и Индия — соседи, которые никуда друг от друга не переедут", — отметил он на очередной пресс-конференции в четверг. Поэтому обеспечение стабильных отношений между вооруженными силами двух страх и сохранение мира и спокойствия на границе отвечает общим чаяниям народов обеих стран, заявил старший полковник.
В настоящее время в отношениях между армиями Китая и Индии все еще остаются некоторые сложности и барьеры. Но, несмотря на это, «мы готовы в духе важных договоренностей, достигнутых между руководителями наших стран, углублять взаимопонимание, укреплять взаимодоверие и надлежащим образом рассматривать существующие разногласия, накапливая таким образом позитивную энергию для того, чтобы наши межармейские отношения развивались стабильно», подчеркнул У Цянь. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
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