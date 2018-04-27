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Ким Чен Ын пригласил свою сестру за стол переговоров межкорейского саммита
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Ким Чен Ын пригласил свою сестру за стол переговоров межкорейского саммита 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Ким Ё Чен, начальник отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи и сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, принимает участие в переговорах на межкорейском саммите. Об этом сообщает Associated Press.
В агентстве отмечают, что Ким Ё Чен стала одной из самых заметных фигур в политической жизни КНДР после того, как она посетила открытие южнокорейских Олимпийских игр в Пхёнчхане.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын оставил запись в приветственной книге «Дома мира». Он написал, что страны ждет «новая эпоха мира».
Ожидается, что по итогам переговоров главы государств подпишут совместный документ.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию саммита КНДР и Республики Корея.
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