«Русская деревня» для туристов появится у знаменитых китайских гор

ВЛАДИВОСТОК, 27 апр — РИА Новости . Руководство китайской провинции Аньхой приняло решение о строительстве «Русской деревни» в районе знаменитых гор Тяньчжушань, где китайские и иностранные туристы смогут познакомиться с культурой и традициями России , сообщает Минвостокразвития РФ.

Об идее создать «Русскую деревню» в знаковом для туристов месте губернатор провинции Аньхой Ли Гоин сообщил на встрече с главой Минвостокразвития Александром Галушкой в китайском городе Хэфэй.

"Сегодня такое решение руководством провинции принято. Мы это решение поддерживаем и считаем, что оно будет способствовать как привлечению сюда туристов из России, так и повышению интереса к России у всех приехавших в это уникальное место туристов из Китая и других стран", — сказал министр.

По его словам, в будущем российские туристы, которые приедут в горы Тяньчжушань, «смогут чувствовать себя как дома, а китайские и иностранные туристы получат возможность познакомиться с традициями, обычаями и культурой русского народа».

Планируется, что в туристической деревне можно будет купить товары русских народных промыслов и другие товары из России.