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«Русская деревня» для туристов появится у знаменитых китайских гор
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«Русская деревня» для туристов появится у знаменитых китайских гор 

РИА Новости 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 27 апр — РИА Новости. Руководство китайской провинции Аньхой приняло решение о строительстве «Русской деревни» в районе знаменитых гор Тяньчжушань, где китайские и иностранные туристы смогут познакомиться с культурой и традициями России, сообщает Минвостокразвития РФ.
Об идее создать «Русскую деревню» в знаковом для туристов месте губернатор провинции Аньхой Ли Гоин сообщил на встрече с главой Минвостокразвития Александром Галушкой в китайском городе Хэфэй.
"Сегодня такое решение руководством провинции принято. Мы это решение поддерживаем и считаем, что оно будет способствовать как привлечению сюда туристов из России, так и повышению интереса к России у всех приехавших в это уникальное место туристов из Китая и других стран", — сказал министр.
По его словам, в будущем российские туристы, которые приедут в горы Тяньчжушань, «смогут чувствовать себя как дома, а китайские и иностранные туристы получат возможность познакомиться с традициями, обычаями и культурой русского народа».
Планируется, что в туристической деревне можно будет купить товары русских народных промыслов и другие товары из России.
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