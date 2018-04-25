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Неполиткорректный десерт для Ким Чен Ына возмутил японцев
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Неполиткорректный десерт для Ким Чен Ына возмутил японцев 

Lenta.ru 25 апреля 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
Японию возмутил манговый мусс, который подадут северо— и южнокорейским лидерам Ким Чен Ыну и Мун Чжэ Ину на межкорейском саммите, который начнется в пятницу, 27 апреля. Об этом сообщает Reuters.
Десерт будет украшен картой объединенной Кореи, которая включает в себя острова Лианкур (корейское название Токто — прим. «Ленты.ру») — спорную территорию в Японском море. Право на острова Такэсима (японское название островов — прим. «Ленты.ру») оспаривает Токио.
«Это очень неприятный момент, — заявил спикер японского МИД. — Мы попросили корейскую сторону убрать блюдо из меню».
Не географическую неточность, с точки зрения Японии, страна уже жаловалась, когда во время матча паралимпийских женских сборных по хоккею между объединенной командой Северной и Южной Кореи и Швеции в марте этого года болельщики на трибуне размахивали флагом с таким же изображением.
27 апреля должен начаться третий межкорейский саммит. Он пройдет в «Доме мира» в пограничном пункте Пханмунджом, находящемся в демилитаризованной зоне на границе двух государств.
Группа небольших островов Лианкур расположена в Японском море. Территория оспаривается Сеулом и Токио с окончания Второй мировой войны в 1945 году, когда Корея перестала быть японской колонией. В свой состав Япония включила острова в 1905 году еще до аннексии Корейского полуострова. Сеул ссылается на исторические записки и карты, в которых острова упоминаются под названием Усандо.
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