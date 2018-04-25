Неполиткорректный десерт для Ким Чен Ына возмутил японцев

Японию возмутил манговый мусс, который подадут северо— и южнокорейским лидерам Ким Чен Ыну и Мун Чжэ Ину на межкорейском саммите, который начнется в пятницу, 27 апреля. Об этом сообщает Reuters.

Десерт будет украшен картой объединенной Кореи , которая включает в себя острова Лианкур (корейское название Токто — прим. «Ленты.ру» ) — спорную территорию в Японском море. Право на острова Такэсима (японское название островов — прим. «Ленты.ру») оспаривает Токио.

«Это очень неприятный момент, — заявил спикер японского МИД . — Мы попросили корейскую сторону убрать блюдо из меню».

Не географическую неточность, с точки зрения Японии, страна уже жаловалась, когда во время матча паралимпийских женских сборных по хоккею между объединенной командой Северной и Южной Кореи и Швеции в марте этого года болельщики на трибуне размахивали флагом с таким же изображением.

27 апреля должен начаться третий межкорейский саммит. Он пройдет в «Доме мира» в пограничном пункте Пханмунджом, находящемся в демилитаризованной зоне на границе двух государств.