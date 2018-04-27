Глава Южной Кореи заявил, что впечатлен лапшой, привезенной из Пхеньяна

"Пхеньянский нэнмён, который специально подготовил председатель Ким Чен Ын, еще больше поднял значение сегодняшнего вечера", — сказал Мун Чжэ Ин.

Ранее в тот же день лидеры двух корейских государств приняли совместную декларацию о снижении напряженности, избавлении Корейского полуострова от ядерного оружия, налаживании диалога и сотрудничества.