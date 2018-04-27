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Глава Южной Кореи заявил, что впечатлен лапшой, привезенной из Пхеньяна
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Глава Южной Кореи заявил, что впечатлен лапшой, привезенной из Пхеньяна 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: 360tv.ru
КОЯН (Южная Корея), 27 апр — РИА Новости. Холодная гречневая лапша «нэнмён», которую привез лидер КНДР, председатель Госсовета Ким Чен Ын на межкорейский саммит произвела впечатление на президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, о чем он заявил на банкете в честь делегации из Пхеньяна.
"Пхеньянский нэнмён, который специально подготовил председатель Ким Чен Ын, еще больше поднял значение сегодняшнего вечера", — сказал Мун Чжэ Ин.
Ранее в тот же день лидеры двух корейских государств приняли совместную декларацию о снижении напряженности, избавлении Корейского полуострова от ядерного оружия, налаживании диалога и сотрудничества.
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