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Официальный представитель Минобороны КНР рассказал об итогах встречи глав оборонных ведомств стран ШОС в Пекине
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Официальный представитель Минобороны КНР рассказал об итогах встречи глав оборонных ведомств стран ШОС в Пекине 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 27 апреля /Синьхуа/ — Официальный представитель Министерства обороны КНР старший полковник У Цянь оценил встречу глав оборонных ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ в Пекине как успешную.
"С 23 по 24 апреля в Пекине успешно прошло совещание министров обороны стран-членов ШОС, которое дало сразу несколько результатов", — заявил он на очередной пресс-конференции в четверг.
Было обнародовано совместное коммюнике и подписан протокол встречи. В этих документах, указал он, признается та важная роль, которую играет сотрудничество по вопросам безопасности и обороны как «краеугольный камень» здорового развития ШОС, подтверждается твердая решимость стран-участниц организации в борьбе с «силами трех зол» и за сохранение регионального мира, безопасности и стабильности.
Было объявлено, продолжил У Цянь, о создании экспертной рабочей группы при Совещании министров обороны стран-членов ШОС и достигнут важный консенсус о дальнейшем совершенствовании и развитии сотрудничества в военной сфере в рамках этой организации.
Кроме того, отметил он, состоялось награждение орденом «За укрепление дружбы и сотрудничества» представителей разных стран, внесших большой вклад в укрепление и развитие сотрудничества в области безопасности и обороны в рамках ШОС. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
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