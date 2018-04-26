Провал переговоров с КНДР увеличит напряженность 

Москва, 26 апреля — «Вести. Экономика». Если дипломатические переговоры между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном не приведут к заключению какого-либо соглашения о программе ядерного оружия Пхеньяна, это поддержит стремление США к военному разрешению конфликта, предупредили стратеги.
Ожидается, что лидеры проведут саммит в конце мая или в июне после бурного 2017 года, в течение которого стороны обменивались взаимными оскорблениями на фоне частых ракетных испытаний Пхеньяна. Несмотря на то, что ожидаемый саммит приведет к снижению геополитической напряженности, довольна высока вероятность эскалации, если встреча в итоге не приведет к ограничению возможностей Северной Кореи по развитию ядерного вооружения. "Если саммит Северной Кореи и США не завершится соглашением, военные риски увеличатся, превысив предыдущие уровни, из-за очередного провала дипломатии", — сказала заместитель главы Азиатско-Тихоокеанского региона в IHS Markit Элисон Эванс. Ожидается, что двусторонние переговоры будут осложнены тем фактом, что Белый дом и Пхеньян придерживаются разных понятий о том, что означает денуклеаризация. Мирные процессы обычно рассматриваются как испытание для дипломатии, поэтому «когда они терпят неудачу, это не просто провал мирного процесса, это дипломатия как стратегия потерпела неудачу», сказал Брюс Джонс из Института Брукингса. Как только лица, принимающие решения, начнут считать, что политические договоренности недостижимы, «тогда логика военных решений возрастает в значимости», отметил он. Как и Эванс, он сказал, что это может иметь место в Северной Корее. «Провал саммита может в значительной степени дискредитировать дипломатический вариант (разрешения кризиса) на Корейском полуострове», — подчеркнул эксперт.