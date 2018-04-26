МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» проводит набор в программу подготовки будущих бизнесменов

Участниками программы на безвозмездной основе могут стать физическое лицо или группа физических лиц, подавших заявку на участие в проекте. Для получения статуса участника программы претенденту необходимо успешно пройти процедуру отбора бизнес-идей. Срок участия в программе составит два месяца. Заявки от претендентов принимаются с 23 апреля по 23 мая. Для того, чтобы подать заявку, необходимо подать анкету в МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» секретарю комиссии или по электронной почте: info.bizpskov@gmail.com с пометкой «Отбор бизнес-идей» в установленные сроки. Форма анкеты размещена на информационных ресурсах МБУ «Псковский бизнес-инкубатор». Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».