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МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» проводит набор в программу подготовки будущих бизнесменов
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МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» проводит набор в программу подготовки будущих бизнесменов 

Псковская губерния 41 минуту назад
Участниками программы на безвозмездной основе могут стать физическое лицо или группа физических лиц, подавших заявку на участие в проекте. Для получения статуса участника программы претенденту необходимо успешно пройти процедуру отбора бизнес-идей. Срок участия в программе составит два месяца. Заявки от претендентов принимаются с 23 апреля по 23 мая. Для того, чтобы подать заявку, необходимо подать анкету в МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» секретарю комиссии или по электронной почте: info.bizpskov@gmail.com с пометкой «Отбор бизнес-идей» в установленные сроки. Форма анкеты размещена на информационных ресурсах МБУ «Псковский бизнес-инкубатор». Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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