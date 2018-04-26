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Брянские поисковики и журналисты «Звезды» вернули имя еще одному герою войны
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Брянские поисковики и журналисты «Звезды» вернули имя еще одному герою войны 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Родственники майора Захара Сухорады знают, где погиб их дед.
Сегодня Российский Союз ветеранов увековечил память еще одного павшего на войне героя. Имя майора Захара Сухорады внесено в Почетную книгу ветеранов Великой Отечественной Войны, его родственникам вручили Орден Памяти.
Останки Захара Власовича Сухорады нашли участники объединения поисковых отрядов «Брянский фронт» недалеко от деревни Березовец, где в 1943 году шли ожесточенные бои — Красная Армия расчищала плацдарм для наступления на Курск. Установить личность погибшего удалось благодаря найденному при нем ордену Отечественной войны II степени. Поисковики сообщили номер награды в редакцию телеканала «Звезда», и, по архивам Министерства обороны, было установлено имя героя и возрожден его подвиг.
Майор Захар Сухорада командовал батальоном, штурмовавшим стратегически важную высоту. Все подходы к ней были заминированы и простреливались. Тогда было решено прокопать на высоту подземный ход. Копали ночами, целых два месяца. Наконец, вырвавшись из-под земли, бойцы батальона атаковали врага и захватили высоту, а потом малыми силами удерживали ее до подхода основных сил. Во время боев майор Сухорада погиб.
«Благодаря поисковому отряду, бойцы которого нашли и раскопали, узнали из архивов подробности его подвига, они вернули ему имя. Теперь я и моя семья, мы можем гордиться им», — сказал внук героя, Евгений Колесников.
Прах Захара Сухорады был захоронен минувшей осенью с воинскими почестями на Николо-Архангельском кладбище Подмосковья. Спустя 75 лет он обрел покой рядом со своей супругой.
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