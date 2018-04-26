Брянские поисковики и журналисты «Звезды» вернули имя еще одному герою войны 

Родственники майора Захара Сухорады знают, где погиб их дед.
Сегодня Российский Союз ветеранов увековечил память еще одного павшего на войне героя. Имя майора Захара Сухорады внесено в Почетную книгу ветеранов Великой Отечественной Войны, его родственникам вручили Орден Памяти.
Останки Захара Власовича Сухорады нашли участники объединения поисковых отрядов «Брянский фронт» недалеко от деревни Березовец, где в 1943 году шли ожесточенные бои — Красная Армия расчищала плацдарм для наступления на Курск. Установить личность погибшего удалось благодаря найденному при нем ордену Отечественной войны II степени. Поисковики сообщили номер награды в редакцию телеканала «Звезда», и, по архивам Министерства обороны, было установлено имя героя и возрожден его подвиг.
Майор Захар Сухорада командовал батальоном, штурмовавшим стратегически важную высоту. Все подходы к ней были заминированы и простреливались. Тогда было решено прокопать на высоту подземный ход. Копали ночами, целых два месяца. Наконец, вырвавшись из-под земли, бойцы батальона атаковали врага и захватили высоту, а потом малыми силами удерживали ее до подхода основных сил. Во время боев майор Сухорада погиб.
«Благодаря поисковому отряду, бойцы которого нашли и раскопали, узнали из архивов подробности его подвига, они вернули ему имя. Теперь я и моя семья, мы можем гордиться им», — сказал внук героя, Евгений Колесников.
Прах Захара Сухорады был захоронен минувшей осенью с воинскими почестями на Николо-Архангельском кладбище Подмосковья. Спустя 75 лет он обрел покой рядом со своей супругой.