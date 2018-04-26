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В Самаре состоялся суперфинал самарской Юниор-лиги КВН
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В Самаре состоялся суперфинал самарской Юниор-лиги КВН 

ТРК Губерния 1 час назад
Суперфинал молодых и смешных. Завершающая игра сезона самарской Юниор-лиги КВН собрала девять команд из разных уголков региона. Лучшие юмористы сразились в трёх конкурсах. Какие сюрпризы и эффектные выступления для зрителей подготовили кавээнщики и кто в итоге стал триумфатором этого года, расскажет Владимир Маркин.
Ударный заряд энергии перед финальной битвой — настоящая прокачка болельщиков и самих участников главной игры сезона. На сцене «Звезды» в юмористической баталии сошлись чемпионы и серебряные призёры юниор-лиг КВН Самарской области. Этой праздничной феерии кавээнщики ждали с нетерпением, готовились к ней больше, чем к школьным урокам.
Всё ради эффектного выступления. Ещё бы, ведь победитель, как говорят, получает всё. Поэтому каждый старался вызвать не просто зрительский смех, а «разрыв».
Команды удивляли зрителя и перехватывали инициативу друг у друга в трёх конкурсах. В ход пускали все свои таланты и возможности. Порой покоряли зал и те, у кого школьные годы прошли давно, но желание вернуться к детскому задору осталось — родители.
Весь сезон они прокладывали себе дорогу к суперфиналу. Упорные подготовки, редакторские просмотры и опыта добавили, и впечатлений. Ведь каждая игра для юниоров — это новые идеи и яркие мысли, которые вызывали восторг как у болельщиков, так и у жюри.
Финал — это игра, в которой всё решают даже десятые балла. Приветствие, биатлон, музыкальный номер — все испытания, которые отделяли кавээнщиков от главной награды, суперкубка, прошли, как и должно — с юмором. В итоге верх над соперниками взяла команда «Перспектива» — название словно говорит: ребятам есть к чему стремиться. Ведь уже осенью они будут представлять Самарский регион на фестивале в Анапе.
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