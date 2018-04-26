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До конца лета в парке 50-летия Октября появится профессиональный скейт-парк
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До конца лета в парке 50-летия Октября появится профессиональный скейт-парк 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Благодаря марочому бетону активная молодежь сможет кататься безопасно и бесшумно, не мешая местным жителям.
Строительство профессиональной площадки для катания на скейтбордах, роликах, самокатах и велосипедах в парке 50-летия Октября планируется завершить до конца лета.
В пресс-службе Департамента капитального ремонта столицы отметили, что парк 50-летия Октября пользуется большой популярностью у активной молодежи, так как рядом расположены студенческие общежития Московского государственного университета.
— Изначально предлагалось оборудовать в парке две скейт-зоны. Но жители расположенных поблизости домов выступили за то, чтобы появилась одна профессиональная площадка из марочного бетона. А любительскую площадку из сборных фанерных панелей попросили не строить, так как шум от ударов скейтов и самокатов о фанеру может доноситься до квартир. И мы поддержали их предложение, — рассказали в ведомстве.
На площадке разместят несколько разновысотных элементов, предназначенных для катания на скейтбордах, роликах, трюковых велосипедах и самокатах. Общая площадь функционального покрытия составит 845 квадратных метров.
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