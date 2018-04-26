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Гонки на самолетах: турнир Red Bull Air Race потряс Канны
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Гонки на самолетах: турнир Red Bull Air Race потряс Канны 

Sputnik Грузия 2 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
На Лазурном берегу о Каннском фестивале сейчас никто не вспоминает, ведь там состоялось куда более впечатляющее шоу — Red Bull Air Race. Смотрите в фотоленте Sputnik, как пилоты демонстрировали фигуры высшего пилотажа
Во Франции впервые в истории прошел этап мировой серии Red Bull Air Race — авиационной «Формулы-1», в которой на скорости до 400 километров в час, прямо над морем сражаются друг с другом пилоты. Какое уж там кино, когда за десятые и сотые доли секунд, перед глазами разворачивается борьба и настоящее зрелище.
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