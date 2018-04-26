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Удальцов: выборы президента, кандидатура Грудинина помогли нам сплотиться
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Удальцов: выборы президента, кандидатура Грудинина помогли нам сплотиться 

Свободная пресса 3 часа назад
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов в эфире «Открытой студии» рассказал о праймериз по выборам мэра Москвы, отметив, что к этому решению левые силы подтолкнул удачный прошлогодний пример выдвижения Павла Грудинина.
«Осенний опыт был удачным, представители КПРФ, руководство городской организации, федеральное руководство поняли, что это хороший инструмент, механизм, чтобы разрешить даже, наверное, какие-то внутренние разногласия. Потому что в любой партии может быть своя конкуренция, это нормально, есть яркие личности, они между собой, так сказать, соревнуются. А здесь мы предоставляем независимую площадку, которая не является чисто партийной, и никто уже тогда не обвинит, что это какие-то кулуарные разборки», — отметил Удальцов.
«Выборы президента, кандидатура Грудинина помогли нам сплотиться во многом: не только КПРФ, были национал-патриоты, был «Левый фронт», еще ряд структур, которые работали в коалиции», — заявил Сергей Удальцов.
Ранее сообщалось, что Сергей Удальцов рассказал в студии «Свободной прессы» о претендентах в кандидаты на пост мэра Москвы, целях и задачах праймериз «МосСовет 2018».
Сайт праймериз «МосСовет-2018»: кандидаты в мэры Москвы
Новости выборов мэра Москвы: На праймериз добавились новые кандидаты
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