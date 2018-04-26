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Путь дракона: восьмилетний японец тренируется по четыре часа в день, чтобы стать вторым Брюсом Ли
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Путь дракона: восьмилетний японец тренируется по четыре часа в день, чтобы стать вторым Брюсом Ли 

Bigpicture.ru 3 часа назад
Фото: Bigpicture.ru
Рюсеи «Рюдзи» Имаи — восьмилетний поклонник Брюса Ли из Японии. Несмотря на свой юный возраст, он тренируется по четыре с половиной часа в день, мастерски орудует нунчаками, не уступая своему кумиру, а его мускулатуре могут позавидовать и взрослые.
Источник: Oddity Central
Впервые о мальчике заговорили три года назад, когда в сети появилось видео, где маленький Рюдзи копирует движения Брюса Ли из фильма «Игра смерти». Пользователи сети удивились тому, что малыш так же мастерски обращается с нунчаками, как и его кумир. О «маленьком Брюсе Ли» начали писать в СМИ, а на страницы мальчика в соцсетях стали подписываться тысячи пользователей.
Публикация от Ryusei (竜惺) official (@ryuseiimai0416)
19 Апр 2018 в 6:20 PDT  Публикация от Ryusei (竜惺) official (@ryuseiimai0416)
12 Апр 2018 в 1:28 PDT  Но внезапно свалившаяся слава не вскружила парню голову. Тренировки он не бросил и все так же продолжает подражать кумиру. Отец Рюдзи рассказывает, что ежедневно мальчик просыпается в шесть часов утра и перед школой полтора часа уделяет тренировке. После школы он бегает в течение часа, а потом два часа тренируется с нунчаками. В итоге четыре с половиной часа в день он посвящает физическим упражнениям. Также под руководством отца Рюдзи учится технике Джит Кун-До («Путь опережающего кулака»), которую придумал Брюс Ли.
Публикация от Ryusei (竜惺) official (@ryuseiimai0416)
31 Мар 2018 в 10:10 PDT  Когда мальчику был всего один год, он впервые посмотрел фильм с Брюсом Ли, а в возрасте четырех лет начал тренироваться и подражать кумиру. Уже через год он освоил движения Брюса Ли из фильма «Игра смерти» и стал появляться на телешоу по всему миру. Сейчас у Рюдзи почти 300 тысяч подписчиков в фейсбуке и 34 тысячи — в инстаграме. Более того, у него канал на YouTube, где его родители выкладывают видео с тренировок сына.
Публикация от Ryusei (竜惺) official (@ryuseiimai0416)
24 Мар 2018 в 11:01 PDT  Публикация от Ryusei (竜惺) official (@ryuseiimai0416)
18 Мар 2018 в 9:26 PDT  Прогресс мальчика в спорте поражает многих. Вряд ли вы знаете другого восьмилетнего ребенка, который может отжиматься на двух пальцах одной руки. Но находятся люди, которые думают, что это слишком для его возраста и ему надо больше времени проводить со сверстниками. Отец Рюдзи утверждает, что его сын делает то, что хочет, и ему больше нравится тренироваться, чем играть с друзьями. Но некоторые пользователи сети считают, что отец просто пытается с помощью сына реализовать свои неудавшиеся детские мечты.
Публикация от Ryusei (竜惺) official (@ryuseiimai0416)
9 Фев 2018 в 9:17 PST  Публикация от Ryusei (竜惺) official (@ryuseiimai0416)
2 Фев 2018 в 11:52 PST
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