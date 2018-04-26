Сеул выразил надежду на заключение Пханмунджомского соглашения после завершения корейского саммита

Пханмунджом. Корея . Руководитель администрации президента Южной Кореи Им Чжон Сок заявил журналистам межкорейского саммита о деталях переговоров. Встречи состоятся впервые за последние 11 лет, сообщают upi.com.

"Мы надеемся назвать это Пханмунджомской декларацией. Если будет оговорено четкое намерение о ядерном разоружении, если лидеры смогут подтвердить своё намерение о полном ядерном разоружении Корейского полуострова, этот саммит будет успешным и положит начало саммиту США Северной Кореи ", — сказал Им Чжон Сок.

Во время саммита пройдет церемония посадки деревьев в знак мира и процветания, а также и прогулка по демилитаризованной зоне.

Подготовила Кристина Утятина