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Сеул выразил надежду на заключение Пханмунджомского соглашения после завершения корейского саммита
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Сеул выразил надежду на заключение Пханмунджомского соглашения после завершения корейского саммита 

ИА «Сусанин» 18 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Пханмунджом. Корея. Руководитель администрации президента Южной Кореи Им Чжон Сок заявил журналистам межкорейского саммита о деталях переговоров. Встречи состоятся впервые за последние 11 лет, сообщают upi.com.
"Мы надеемся назвать это Пханмунджомской декларацией. Если будет оговорено четкое намерение о ядерном разоружении, если лидеры смогут подтвердить своё намерение о полном ядерном разоружении Корейского полуострова, этот саммит будет успешным и положит начало саммиту США и Северной Кореи", — сказал Им Чжон Сок.
Во время саммита пройдет церемония посадки деревьев в знак мира и процветания, а также и прогулка по демилитаризованной зоне.
Подготовила Кристина Утятина
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