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В Мексике арестовали китайского туриста из-за сильного запаха из багажа
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В Мексике арестовали китайского туриста из-за сильного запаха из багажа 

Газета.Ru 48 минут назад
Фото: Газета.Ru
Полицейские арестовали китайского туриста в международном аэропорту Мехико после того, как почувствовали сильный запах из его багажа, передает The Guardian.
Когда сотрудники полиции открыли багаж мужчины, они обнаружили там куски рыб вымирающего вида. Уточняется, что гражданин Китая перевозил 416 плавательных пузырей рыбы тотоаба.
Пузырь рыбы тотоаба ценится в традиционной китайской медицине из-за предполагаемых омолаживающих свойств. Его стоимость на черном рынке в Китае составляет $20 тыс.
Гражданин Китая был оштрафован на $600.
Ранее таможенники аэропорта Рио-де-Жанейро обнаружили около 50 кг взрывчатки и 100 кг героина в грузе из Китая.
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