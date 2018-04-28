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Россия и Китай договорились о сотрудничестве в сфере стандартизации пищевой продукции
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Россия и Китай договорились о сотрудничестве в сфере стандартизации пищевой продукции 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
Россия и Китай договорились о сотрудничестве в области стандартизации агропромышленного, лесного комплекса и пищевой продукции, сообщает Росстандарт. Договоренность была достигнута по итогам встречи представителей Росстандарта с представителями Администрации по стандартизации КНР (SAC).
«По итогам встречи стороны договорились о создании отдельной подгруппы по сотрудничеству в области агропромышленного, лесного комплекса и пищевой продукции в составе постоянно действующей Российско-Китайской рабочей группы по стандартизации, метрологии, сертификации и контролю качества», — говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что стороны обсудили возможности распространения стандартов ГОСТ в этой области для применения на территории КНР, а также совместные инициативы по разработке стандартов в области пищевой продукции в рамках Международной организации по стандартизации.
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