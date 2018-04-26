Реальные зарплаты врачей гораздо ниже официально заявленных

По информации Росстата, за январь 2018 года врач в среднем получает 72 тысячи рублей в месяц, средний медицинский персонал — 36 тысяч, младший — 33, 5 тысячи рублей. По данным исследования, проведённого Общероссийским народным фронтом, эти показатели ниже в полтора-два раза.

Из чего состоит заработная плата

Согласно майским указам Президента России, к 2018 году средняя зарплата врачей должна составить 200 процентов от средней по региону, медперсонала — 100 процентов. В конце прошлого года Росстат констатировал, что эти показатели почти нигде не выполняются. Только 16 регионов смогли достичь показателя соотношения зарплаты врачей к средней по экономике региона в 180 процентов. А в 2018 году во многих субъектах зарплата медицинских работников вдруг увеличилась чуть ли не вдвое.

«В Ивановской области фельдшер с 39 годами стажа получает 13 тысяч рублей в месяц, врач общей практики с 35-летним опытом — 18 тысяч рублей», — привёл альтернативные Росстату данные на совещании в ОНФ 26 апреля член Центрального штаба Эдуард Гаврилов . В Росстате, конечно, с такими цифрами не согласились и напомнили, что зарплата врача включает в себя оклад и стимулирующие выплаты. Оклад у доктора как сотрудника федерального учреждения может быть и семь тысяч в месяц, но на руки он получает совершенно другую сумму.

То, что заработная плата медработников носит непрозрачный характер, сильно отличается в зависимости от региона, профиля учреждения и размера стимулирующей части, подтверждают и данные опроса ОНФ, проведённого вместе с экспертным сообществом. У 22 процентов опрошенных медработников зарплата в первом квартале 2018 года составила менее 25 тысяч рублей. 32 процента получили на руки до 30 тысяч рублей. Зарплатой от 40 до 55 тысяч могут похвастаться всего 19 процентов респондентов. Зарплата более 80 тысяч — это единичные случаи.

Кроме того, исследование выявило и другие нюансы. «Каждый пятый принявший участие в опросе врач вынужден подрабатывать и нередко остаётся работать после суточного дежурства», — отметила эксперт ОНФ Софья Миленькина и подчеркнула, что это противоречит всем международным нормам.

Как регионы выполняют майские указы

Вторая часть исследования даёт ответ на вопрос, как чиновникам в субъектах удаётся декларировать такие высокие зарплаты медиков. Чтобы «догнать» майские указы, региональным властям приходится идти на различные ухищрения. Вот лишь несколько таких уловок, выявленных ОНФ. «Допустим, врач-кардиолог получает 30 тысяч рублей. Его переводят на полставки, а в ведомости пишут цифру в два раза больше», — привела пример Миленькина.

Каждый пятый принявший участие в опросе врач вынужден подрабатывать и нередко остаётся работать после суточного дежурства.

Младший медицинский состав, чтобы не портить маленькими зарплатами санитарок общую картину, массово переводят в уборщицы. Или, наоборот, уравнивают в зарплате с фельдшерами. В некоторых регионах разница в окладах среднего и младшего медперсонала составляет всего пять рублей. Наконец, многие главврачи решаются на крайнюю меру. Чтобы выйти на определённые главой государства цифры по зарплате медработников, они оформляют на себя кредиты.

Пожалуй, единственный регион, которому удалось выполнить, а в некоторых показателях перевыполнить майские указы, — это Москва. По данным главы департамента столичного здравоохранения Алексея Хрипуна, минимальная зарплата медработников в марте составила 68 тысяч. Средняя зарплата врачей — 136 тысяч рублей, среднего медперсонала — 73 тысячи рублей. По его словам, надбавки столичные врачи получают за интенсивность работы и уровень квалификации. «В больнице может быть несколько десятков хирургов, но только четыре-пять смогут сделать резекцию желудка», — обосновал он большую разницу в зарплатах столичных медиков.

По итогам совещания в ОНФ было принято решение о создании рабочей группы, которая займётся мониторингом реального уровня зарплат врачей и будет препятствовать припискам. Также повышению заработной платы в отрасли, считают члены Общероссийского народного фронта, будет способствовать повышение базового фиксированного минимума оплаты врача.