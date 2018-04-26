КНДР резко осуждает японских политиков за подношения храму Ясукуни

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил ритуальное подношение, и около 150 законодателей двухпалатного парламента Японии посетили храм Ясукуни на прошлой неделе. Эти действия КНДР назвала вопиющим вызовом справедливости и миру.

"Это полное отрицание кровавого прошлого и акт, который никогда не может быть оправдан никакими предлогами или поводами", — говорится в заявлении Корейского комитета по вопросам сексуального рабства в Японской армии.

В документе также отмечается, что японские правые политики стремятся «обратить вспять преступное прошлое, внушить безумный взгляд на японские темы и милитаризм всем японским гражданам, в том числе новому поколению, и тем самым бросить их на путь агрессии против человечества».

Напомним, что храм Ясукуни, в котором выставлены таблички с именами 14 военных преступников класса A времен Второй мировой войны, считается символом японского милитаристского прошлого. —0—