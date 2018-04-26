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ШОС превратилась в комплексную региональную организацию — МИД КНР
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ШОС превратилась в комплексную региональную организацию — МИД КНР 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 26 апреля /Синьхуа/ — После вступления Пакистана и Индии в Шанхайскую организацию сотрудничества /ШОС/ ШОС превратилась в комплексную региональную организацию, охватывающую наибольшее число населения и самую большую площадь территории, которая обладает огромным потенциалом развития. Она будет играть более позитивную роль в решении региональных и международных проблем. Об этом заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин в четверг на регулярной пресс-конференции.
В ответ на просьбу корр. прокомментировать перспективы развития ШОС после вступления Пакистана и Индии в ШОС Хуа Чуньин сказала, что в течение 17 лет после основания ШОС государства-члены организации придерживаются «Шанхайского духа», характеризующегося «взаимным доверием, взаимной выгодой, равноправием, взаимными консультациями, уважением к многообразию культур, стремлением к совместному развитию», неуклонно укрепляют политическое взаимодоверие, продвигают сотрудничество в области безопасности, экономики и гуманитарных обменов, расширяют международные связи, тем самым внося важный вклад в защиту безопасности и стабильности и содействуя общему процветанию в регионе.
По словам китайского дипломата, на состоявшемся 24 апреля заседании Совета министров иностранных дел ШОС, член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И и главы МИД других государств-членов ШОС, включая Пакистан и Индию, провели углубленные обмены по подготовке к саммиту организации в Циндао и содействию развитию ШОС и достигли договоренностей по важным вопросам.
Главы МИД единогласно выразили готовность продолжать придерживаться «Шанхайского духа», оставаться верными первоначальной цели, идти в ногу со временем, укреплять сплоченность и взаимодоверие, наращивать взаимодействие во всех областях с целью стимулировать формирование международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества, основанных на взаимном уважении, равенстве и справедливости, сотрудничестве и всеобщем выигрыше, сказала Хуа Чуньин. -0-
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