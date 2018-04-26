Шицзячжуан, 26 апреля /Синьхуа/ — Товарный поезд с 41 контейнером отправился в четверг из порта Таншань провинции Хэбэй /Северный Китай/ в бельгийский город Антверпен, ознаменовав открытие нового маршрута в рамках железнодорожных перевозок Китай-Европа.
Груженный каолином и дрожжами местного производства ж/д состав покинул портовую зону Цзинтан в 12:08 по пекинскому времени. Он пересечет контрольно-пропускной пункт на границе Китая с Казахстаном Алашанькоу, проедет по территории Казахстана, России, Беларуси, Польши и Германии и прибудет в Антверпен примерно через 16 дней. Общая протяженность маршрута составляет 10,902 тыс. км.
По сравнению с морским путем, железнодорожные перевозки по этому маршруту позволят сэкономить время больше чем на 50 проц.
Местные предприниматели намерены перевозить по новому маршруту из Западной Европы в Китай автомобили и их запчасти, точные приборы, электронику, пищевые продукты и другие товары. -0-