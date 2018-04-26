Южнокорейский художник отправил в КНДР 500 дисков с видео‐рецептами для пиццы

Художник из Лондона южнокорейского происхождения Хван Ким (Hwang Kim) записал видео‐рецепты для приготовления пиццы на 500 DVD‐дисках и отправил их контрабандным способом в Северную Корею . Его проект может показаться глупым, но он преследует серьезные цели, пишет издание Deutche Welle.

Художник пояснил, что отец Ким Чен Ына был прославленным гурманом. Он обожал итальянскую пиццу и хотел создать их кулинарию у себя на родине. В результате в стране открылась первая пиццерия. Это произошло в марте 2009 года. Данное заведение считается элитным и подавляющее большинство граждан не могут себе позволить сходить туда.

Этими новостями заинтересовался художник Ким, который является уроженцем Лондона. «Для меня это было крайне странным», — признался он. Тогда у него родилась идея создавать фильм с кулинарными рецептами их четырех серий. Свой проект он назвал «Пицца для народа», в котором постарался обойти жесткую цензуру КНДР, сделав киноленту наиболее приемлемой для северокорейцев.

Главные роли сыграли южнокорейские актеры — мужчина и женщина. Они постарались совместить принципы сериала и домашнего видео. Съемки проходили в Южной Корее. Осенью 2010 года кулинарный фильм был готов и был записан на 500 носителей DVD. Ким решил воспользоваться услугами контрабандистов, которые активно работают на границе с Китаем . Сначала он попросил их перевезти 100 дисков через границу и распространить их на черном рынке Северной Кореи на безвозмездной основе. «Я не продавал диски контрабандистам», — говорит Ким.

Позже нелегалы ответили ему, что все диски уже расхватали. Художник даже начал получать фотографии, на которых северокорейцы готовят пиццу. Он отправил оставшиеся диски.

Ранее стало известно, что лидеры Южной и Северной Кореи ‐ Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын намерены вместе посадить дерево, которое будет символизировать налаживание отношений между странами и примирение.