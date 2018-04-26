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Тайваньское антидемпинговое расследование наносит ущерб интересам людей по обе стороны пролива — Ма Сяогуан
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Тайваньское антидемпинговое расследование наносит ущерб интересам людей по обе стороны пролива — Ма Сяогуан 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 26 апреля /Синьхуа/ — Тайваньское антидемпинговое и антидотационное расследование в отношении продукции из стали, импортируемой из материковой части Китая, нанесет ущерб интересам людей по обе стороны пролива, в особенности интересам тайваньцев. Об этом заявил официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан в среду на очередной пресс-конференции в ответ на заявление, сделанное финансовым ведомством острова 16 апреля.
В данном заявлении тайваньской стороны речь шла о проведении расследования в отношении пяти видов изделий из стали, импортируемых из материковой части Китая.
"Китай является крупнейшим торговым партнером Тайваня, а также крупнейшим источником торгового профицита острова. Обе стороны пользуются возможностями взаимовыгодного экономического сотрудничества и тесного взаимодействия в промышленной сфере", — сказал Ма Сяогуан, добавив, что некоторые виды продукции из стали, вовлеченные в расследование, были произведены на финансируемых Тайванем на материке заводах.
По его словам, решение, принятое политиками Демократической прогрессивной партии, основано на скрытых мотивах. -0-
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