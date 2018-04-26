Эксклюзив: Китай предлагает лучший вариант решения проблем Корейского полуострова — бывший глава администрации президента РК Пак Чжи Вон

Сеул , 26 апреля / Синьхуа / — «Уверен, что третья встреча глав Республики Корея КНДР принесет результаты, а проблемы Корейского полуострова будут окончательно решены. Выдвинутые Китаем идеи „двойного замораживания“ /одновременная приостановка ракетно-ядерной деятельности КНДР и крупномасштабных совместных учений США и Республики Корея/ и „двухколейного подхода“ /денуклеаризация Корейского полуострова и формирование на полуострове механизма обеспечения мира/ будут наилучшим вариантом урегулирования проблем. Об этом заявил бывший глава администрации президента Республики Корея Пак Чжи Вон на днях в эксклюзивном интервью корр. Синьхуа.

Пак Чжи Вон с 1999 по 2003 годы занимал посты министра культуры и туризма РК и главы администрации президента РК.

75-летний Пак Чжи Вон вспомнил первую встречу глав РК и КНДР в 2000 году. Тогда он в качестве одного из ведущих представителей, которые готовили первую встречу глав двух стран, принял непосредственное участие в консультациях между двумя сторонами и разработке соглашения в преддверии встречи, а также вместе с Ким Дэ Чжуном посетил КНДР, став свидетелем подписания Совместной декларации Севера и Юга Кореи от 15 июня 2000 года.

По мнению Пак Чжи Вона, предстоящая третья встреча разительно отличается от первой своим фоном и значением.

Значение первой встречи состоит в смягчении конфронтации между Севером и Югом, предотвращении войны на полуострове и создании благоприятных условий для двусторонних обменов и сотрудничества. Тогда как в этот раз оба руководителя отчетливо выдвинули на передний план важную тему обсуждения — денуклеаризацию полуострова.

Пак Чжи Вон возлагает большие надежды на предстоящую встречу, а также полон уверенности в ее результатах. По его словам, в преддверии встречи РК и КНДР, а также КНР и КНДР, КНДР и США вели активные консультации, а достигнутые на них договоренности заложили основу для достижения результатов на встрече.

По мнению Пак Чжи Вона, прослеживается четкая направленность встречи и, если она пройдет успешно, то она посодействует развитию ситуации на полуострове в направлении денуклеаризации и подписания мирного соглашения.

Однако при этом он отметил, что на встрече не удастся решить все вопросы, ведь для их урегулирования необходимо совместное участие РК, КНДР, КНР и США. При этом участие Пекина является самым важным, а взаимодоверие и консультации между Пхеньяном и Вашингтоном играют ключевую роль.

Говоря о роли Китая в урегулировании проблем полуострова, Пак Чжи Вон подчеркнул, что переход от перемирия к миру нуждается в содействии со стороны Китая — одной из сторон, подписавших Корейское соглашение о перемирии. Кроме того, КНР неизменно придерживается принципа денуклеаризации полуострова и прилагает активные усилия в данном направлении.

Он считает выдвинутые Китаем идеи „двойного замораживания“ и „двухколейного подхода“ наилучшим вариантом урегулирования вопросов Корейского полуострова. Стороны должны идти по этому пути.

Пак Чжи Вон завил, что консультации не должны быть односторонними, нельзя рассчитывать лишь на односторонний отказ КНДР от ядерного оружия — обязательства и гарантии должны быть подкреплены и со стороны США. В связи с этим он поддерживает выдвинутый Китаем вариант. Пак Чжи Вон выразил уверенность, что КНР продолжит играть огромную роль в процессе консультаций по проблемам полуострова. —0—