В Сеуле заявили, что Ким Чен Ын призвал положить конец конфронтации

"Я приехал, чтобы положить конец конфронтации", — привел слова Ким Чен Ына представитель президента Южной Кореи на брифинге после утреннего раунда переговоров.

В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны началась его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Как ожидается, главы двух корейских государств обсудят вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.