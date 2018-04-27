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В Сеуле заявили, что Ким Чен Ын призвал положить конец конфронтации
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В Сеуле заявили, что Ким Чен Ын призвал положить конец конфронтации 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: Газета.Ru
КОЯН (Южная Корея), 27 апр — РИА Новости. Представитель администрации Южной Кореи сообщил, что лидер КНДР Ким Чен Ын призвал положить конец истории конфронтации на Корейском полуострове.
"Я приехал, чтобы положить конец конфронтации", — привел слова Ким Чен Ына представитель президента Южной Кореи на брифинге после утреннего раунда переговоров.
В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны началась его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Как ожидается, главы двух корейских государств обсудят вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.
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