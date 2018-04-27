Источник: комитет СБ ООН одобрил поездку делегации КНДР на переговоры с Южной Кореей

ООН , 26 апреля. / ТАСС /. Санкционный комитет Совета Безопасности ООН одобрил поездку северокорейской делегации на межкорейский саммит, который пройдет 27 апреля в южной части демитализированной зоны между КНДР и Южной Кореей. Об этом сообщил в четверг ТАСС дипломатический источник в штаб— квартире всемирной организации.

Получение одобрения Совбеза понадобилось, так как в состав делегации во главе с лидером КНДР Ким Чен Ыном был включен председатель спорткомитета Чхве Хви, в отношении которого действуют санкции ООН, включающие запрет на выезд из страны. В феврале Чхве Хви был в составе северокорейской делегации на открытии Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане, тогда ему также понадобилось получение специального разрешения Совбеза.

Запрос был направлен постоянным представителем Республики Корея (РК) при ООН Чо Тэ Юл 25 апреля. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС. В своем письме Чо Тэ Юл напомнил, что комитет Совбеза может приостанавливать действие рестрикций в случае, если это отвечает задачам, поставленным в резолюциях. «В связи с этим РК хотела бы подать в комитет запрос о единовременном изъятии [из санкционного режима] для участия делегации КНДР в саммите», — написал южнокорейский дипломат, назвав предстоящие переговоры историческим событием.

По его словам, программа мероприятий 27 апреля включает «официальную церемонию приветствия, встречу лидеров и приветственный ужин». «Саммит даст возможность создать важную основу для мирного урегулирования ядерного вопроса КНДР и установления прочного мира на Корейском полуострове и за его пределами», — говорится в документе.