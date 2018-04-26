Минкомсвязи: в России не будет аналога китайского файрвола

Минкомсвязи : в России не будет аналога китайского файрволаЗнаете шутку: «Чем дальше в лес, тем толще партизан»? В случае с действиями Роскомнадзора она очень уместна.

В силу обострившейся ситуации вокруг блокировки Telegram и последствиями от непродуманных действий регулятора, многие российские пользователи уж подумали, что очень скоро в России появится глобальный файрвол национального масштаба. Прямо как в Китае

Но, если верить словам заместителя министра связи и массовых коммуникация России Алексея Волина, никакого «аналого китайского сетевого фильтра» в стране не будет.

Это пустые опасения. Притом что мы активно дружим с Китаем и обмениваемся информацией по поводу развития медиарынка.

Мы всегда исходили из того, что Россия есть Россия, Китай есть Китай. Мы никогда не пойдем по китайскому пути в отношении интернета. У нас свой, российский путь, и никакой речи о создании российского файрвола сегодня не идет.

Чиновник отметил, что от строительства такой «сетевой стены» Россию останавливают значительные финансовые вложения. Да и эффективность китайского файрвола под вопросом.

Надо помнить о том, что штука эта крайне дорогая и затратная. Более того, находясь в Китае, могу точно сказать, что любой человек, у кого будет желание получить доступ к запрещенным в Китае интернет-ресурсам, в течение 7 минут этот доступ получит без всяких проблем.

Вывод напрашивается один. Вкладывать в развитие сетевого фильтра никто не собирается, а вот портить жизнь российским интернет-команиям и ресурсам планируют регулярно. По предварительным данным, Роскомнадзор уже «наблокировал» Telegram на 2 миллиарда долларов. Мессенджер по-прежнему живее всех живых.