Китай приветствует совместную декларацию глав КНДР и Южной Кореи

По словам официального представителя МИД Китая, позитивные результаты встречи лидеров двух стран будут способствовать мирному разрешению конфликта.

Китае надеются на сохранение положительной динамики в процессе мирного урегулирования на Корейском полуострове и денуклеаризации. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя итоги межкорейского саммита.

«По итогам успешной встречи между лидерами КНДР и Южной Кореи была подписана общая декларация об улучшении двусторонних отношений, снижении военной напряженности на Корейском полуострове, продвижении денуклеаризации и достижении продолжительного мира», — сказано в заявлении Лу Кана, которое опубликовано на сайте МИД Китая.

По словам дипломата, позитивные результаты встречи, которая состоялась в пятницу 27 апреля, будут способствовать мирному разрешению конфликта, поддержанию мира и стабильности на полуострове, а также станут стимулом для продвижения процесса мирного урегулирования.

«Китай в связи с этим поздравляет стороны и приветствует итоги встречи», — говорится в заявлении Лу Кана.