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Китай приветствует совместную декларацию глав КНДР и Южной Кореи
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Китай приветствует совместную декларацию глав КНДР и Южной Кореи 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам официального представителя МИД Китая, позитивные результаты встречи лидеров двух стран будут способствовать мирному разрешению конфликта.
В Китае надеются на сохранение положительной динамики в процессе мирного урегулирования на Корейском полуострове и денуклеаризации. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя итоги межкорейского саммита.
«По итогам успешной встречи между лидерами КНДР и Южной Кореи была подписана общая декларация об улучшении двусторонних отношений, снижении военной напряженности на Корейском полуострове, продвижении денуклеаризации и достижении продолжительного мира», — сказано в заявлении Лу Кана, которое опубликовано на сайте МИД Китая.
По словам дипломата, позитивные результаты встречи, которая состоялась в пятницу 27 апреля, будут способствовать мирному разрешению конфликта, поддержанию мира и стабильности на полуострове, а также станут стимулом для продвижения процесса мирного урегулирования.
«Китай в связи с этим поздравляет стороны и приветствует итоги встречи», — говорится в заявлении Лу Кана.
Ранее сообщалось, что глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын озвучили общую цель обеих стран. Согласно сообщению, президенты намерены провести совместный процесс денуклеаризации на Корейском полуострове. Кроме того, руководители двух стран договорились о поэтапном сокращении вооружений с целью установить доверие и снизить военную напряженность.
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