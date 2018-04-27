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За началом межкорейского саммита наблюдала треть жителей Сеула
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За началом межкорейского саммита наблюдала треть жителей Сеула 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Около 34 процентов жителей Сеула смотрели телевизионную трансляцию начала встречи глав Северной и Южной Корей. Такие данные приводит агентство Рёнхап, передает ТАСС.
В исторический момент, когда лидер КНДР Ким Чен Ын переступил границу Республики Корея, у экранов собрались более 3,5 миллиона человек — вдвое больше, чем в обычный день.
27 апреля лидеры обсудят вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения. «Мы прибыли сюда с ощущением начала новой истории на пути к миру и процветанию. Я уверен, что мы сможем провести конструктивные переговоры, которые приведут к очень хорошим и значимым результатам», — заявил Ким перед началом встречи.
27 апреля Ким Чен Ын стал первым главой КНДР, кто ступил на землю южнее 38-й параллели, разделяющей Корейский полуостров с 1953 года.
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