Китай утвердил загрузку топлива на первый в мире энергоблок АР1000

Пекин, 26 апреля / Синьхуа / — Китай утвердил загрузку топлива в активную зону реактора строящегося блока №1 АЭС «Саньмэнь», расположенной в городе Тайчжоу восточнокитайской провинции Чжэцзян. Это стало символом того, что этот первый в мире ядерный энергоблок АР1000 в скором времени будет сдан в эксплуатацию.

Заместитель министра экологии и окружающей среды, начальник Государственного управления по делам ядерной безопасности КНР Лю Хуа в среду выдал АЭС «Саньмэнь» грамоту об утверждении загрузки топлива на указанный энергоблок.

Как сообщили, строительство АЭС «Саньмэнь» началось в апреле 2009 года. На ней будут установлены двухконтурные реакторы с водой под давлением АР1000, разработанные американской компанией «Вестингауз». Государственная электроэнергетическая инвестиционная корпорация отвечает за сооружение реакторного корпуса, а за реализацию проекта и его эксплуатацию отвечает Китайская корпорация ядерной промышленности.

Итоги проверки и оценки показывают, что технологии АР1000 соответствуют правилам и требованиям Китая о ядерной безопасности и энергоблок №1 АЭС «Саньмэнь» оснащен надежными мерами для реагирования на аварийную ситуацию.

"Успешное продвижение проекта АЭС «Саньмэнь» позволяет в дальнейшем повысить способность Китая к строительству АЭС и производству ядерного оборудования", — отметил генеральный секретарь Китайской ассоциации промышленности ядерной энергии Чжан Тинкэ, добавив, что утверждение загрузки топлива в блок №1 АЭС «Саньмэнь» заложило основу для старта осуществления проекта CAP 1400.

CAP 1400 — это инновационные ядерные технологии третьего поколения, разрабатываемые Китаем на основе технологий АР1000. В отношении CAP 1400 Китай имеет собственные права на интеллектуальную собственность. -0-