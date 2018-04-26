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Глава Канцелярии по делам проживающих за границей китайцев при Госсовете КНР призвал усилить правовую защиту людей этой категории
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Глава Канцелярии по делам проживающих за границей китайцев при Госсовете КНР призвал усилить правовую защиту людей этой категории 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 26 апреля /Синьхуа/ — Глава Канцелярии по делам проживающих за границей китайцев при Госсовете КНР Сюй Юшэн, выступая в среду с докладом на сессии ПК ВСНП, призвал усилить правовую защиту проживающих за рубежом китайцев.
Почти в 200 странах и районах по всему миру проживают более 60 млн китайцев.
Согласно докладу, с которым выступил Сюй Юшэн, в Китае нет специального закона, направленного на защиту прав и интересов проживающих за рубежом китайцев. О правовой защите людей данной категории говорится в других законодательных актах, таких как Закон КНР «О гражданстве», Закон КНР «Об усыновлении», Закон КНР «О въезде и выезде».
В докладе содержится призыв улучшить координацию и усилить контроль над исполнением законов.
Занимающие видное место вопросы, с которыми сталкиваются китайцы, возвращающиеся в страну жить и работать, такие как право интеллектуальной собственности и экономические споры, должны решаться в соответствии с законом.
По мнению Сюй Юшэна, усиление правовой защиты проживающих за рубежом китайцев необходимо, поскольку их число постоянно растет, демографический состав усложняется, связи со страной становятся теснее, растут и их запросы, касающиеся защиты их прав и интересов. -0-
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