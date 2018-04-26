В Будапеште состоялся второй диалог пресс-секретарей Китая и стран Центральной и Восточной Европы

Будапешт , 26 апреля / Синьхуа / — Более десяти пресс-секретарей государственных ведомств Китая и пресс-секретари правительств, парламентов и МИД 15 стран Центральной и Восточной Европы /ЦВЕ/ приняли участие во втором диалоге пресс-секретарей Китая и стран ЦВЕ в Будапеште. Тема мероприятия — «Открытость и контакты: создание сообщества с единой судьбой для всего человечества».

Диалог был совместно организован Министерством иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии и Пресс-канцелярией Госсовета КНР . Участники изложили свои позиции относительно роли пресс-секретарей в государственном управлении, значения контактов во время кризисов, распространения информации в условиях развития новых медиа, а также сотрудничества между Китаем и странами ЦВЕ.

Выступая на церемонии открытия диалога, заместитель начальника Пресс-канцелярии Госсовета КНР Го Вэйминь отметил, что в последние годы сотрудничество между Китаем и государствами ЦВЕ непрерывно углубляется, гуманитарные обмены и обмены в области журналистики все более активизируются. Контакты и сотрудничество между пресс-представителями играют важную роль в углублении сотрудничества между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы, добавил он.

Государственный секретарь Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Левенте Мадьяр заявил, что инициатива «Пояс и путь» приносит огромные возможности для ЦВЕ. По его словам, Венгрия готова стать двигателем сотрудничества между КНР и странами ЦВЕ, состыковать свои цели развития с китайской инициативой «Пояс и путь».

Глава департамента экономической и публичной дипломатии и по делам эмигрантов Министерства европейских и иностранных дел Албании Доника Ходжа заявила, что ее страна подтверждает свои обязательства по сотрудничеству между Китаем и странами ЦВЕ и надеется на успех такого взаимодействия.

Глава пресс-центра МИД Болгарии Елеонора Димитрова отметила, что сотрудничество в формате «16 плюс 1» стало важной платформой для кооперации между Китаем и странами ЦВЕ, а также важным узловым пунктом для вхождения инициативы «Пояс и путь» на европейский рынок.

Первый диалог пресс-секретарей Китая и стран ЦВЕ прошел в июле 2017 года в Пекине. —0—