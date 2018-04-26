Китай введет заочное вынесение решения в отношении коррумпированных чиновников в бегах

Пекин, 26 апреля /Синьхуа/ — По мере того, как власти активизируют борьбу с коррумпированными чиновниками, сбежавшими за границу, Китай планирует ввести заочное вынесение решения по уголовным делам, связанным с коррупцией.

Законодатели были проинформированы об этом в среду, когда проект поправок к Уголовно-процессуальному кодексу КНР был представлен на рассмотрение высшего законодательного органа.

Заочное вынесение решения будет применяться против бежавших за границу подозреваемых и обвиняемых в коррупции или взяточничестве, говорится в проекте поправок.

Очередная сессия ПК ВСНП проходит с 25 по 27 апреля. -0-