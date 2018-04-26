Ещё
Волин: российские СМИ сталкиваются с серьезными ограничениями на Западе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волин: российские СМИ сталкиваются с серьезными ограничениями на Западе 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 26 апр — РИА Новости. Целый ряд российских государственных СМИ сталкивается с серьезными ограничениями в своей деятельности в западных странах, заявил заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.
"Мы в России сегодня видим, что целому ряду принадлежащих государству СМИ или отказано в западных платформах, или им пытаются создать серьёзные ограничения в деятельности на зарубежных западных рынках", — сказал Волин, выступая на российско-китайской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» «Россия и Китай: современные вызовы развития».
Очередная конференция международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Россия и Китай: современные вызовы развития» открылась в среду в Шанхае. Соорганизатором с китайской стороны выступает Восточно-китайский педагогический университет. В течение двух дней ведущие российские и китайские эксперты обсудят актуальные международные вопросы, которые затрагивают интересы РФ и КНР.
РИА Новости: последние новости
В Таиланде массово закрывают туристические объекты Япония заявила протест России из-за военных учений на Курилах Россия и Китай должны быть союзниками в военной сфере, считает эксперт
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве горит торговый центр49
Раскрыты потери украинской армии в Донбассе198
В провале Су-57 обвинили F-35757
Пентагон пожаловался на РЭБ в Сирии24
Украина взялась за российские корабли336
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
02:07
Возбуждено новое дело против Порошенко
В мире Украина
00:58
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции
Общество Личный счет
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение