Лидеры Южной Кореи и КНДР вместе посадят дерево 

Лидеры двух Корей вместе посадят дерево, которое станет символом примирения. Как передает ТАСС, произойдет это историческое событие 27 апреля около полудня.
Как ранее писала «РГ», президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретит лидера КНДР Ким Чен Ына у военно-демаркационной линии в 09:30 по местному времени (03:30 мск). Через час в павильоне «Дом мира» на юге демилитаризованной зоны начнутся переговоры, которые назвали межкорейским саммитом.
В администрации президента Республики Корея сообщили, что два политика также посадят сосну. На памятной табличке, которую установят рядом с деревом, будет выгравированы слова «Здесь пустили корни Мир и Процветание».