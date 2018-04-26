Макрон заявил, что Франция может стать посредником между Китаем и тибетскими буддистами

ВАШИНГТОН , 26 апреля. / ТАСС /. Франция может стать посредником между китайскими властями и далай-ламой в деле урегулирования ситуации вокруг Тибета. Об этом рассказал в среду в столице США президент Франции Эмманюэль Макрон , отвечая на вопросы студентов из столичного Университета Джорджа Вашингтона.

"Если Франция может быть полезна для урегулирования ситуации между далай-ламой, его людьми и Китаем , я сделаю все возможное", — сказал французский лидер. Он подчеркнул, что уже заметил «первые сигналы» председателя КНР Си Цзиньпина о намерении «двигаться вперед» в решении этой проблемы.

Тем не менее Макрон отверг идею о встрече с лидером тибетских буддистов. «Если я встречусь с ним, то это вызовет кризис [в отношениях] с Китаем», — сказал президент, напомнив, что все же встретился с далай-ламой в период избирательной кампании во Франции. «Было бы хорошо для моего народа, если я получу некие контрмеры из Китая? Конечно, нет», — подчеркнул глава государства.

Провести с далай-ламой встречу в Париже «без каких-либо предварительных условий, просто чтобы послать сигнал, было бы бесполезно и контрпродуктивно», полагает Макрон.

В прошлом году на пресс-конференции на полях XIX съезда Коммунистической партии Китая (КПК) заместитель главы отдела Единого фронта Центрального комитета (ЦК) КПК Чжан Ицзюн заявил, что любая страна, правительство или организация могут утратить дружественное расположение КНР в случае поддержания контактов с далай-ламой. Он добавил, что любые отношения с далай-ламой будут рассматриваться как неуважение к суверенитету КНР. Он также выразил удовлетворение по поводу того, что в последнее время все меньше государств соглашаются принять у себя ламаистского «духовного лидера», который своими «неофициальными заездами» сеет сепаратистские настроения.