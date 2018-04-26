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Китай будет искать прорывы в технологии интегральных схем — Министерство промышленности и информатизации
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Китай будет искать прорывы в технологии интегральных схем — Министерство промышленности и информатизации 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 26 апреля /Синьхуа/ — Китай будет стремиться к прорывам в технологии, которая является ключевой для интегральных схем /ИС/, заявили в Министерстве промышленности и информатизации /МПИ/.
Китайская отрасль ИС демонстрирует высокие темпы развития, обусловленные рыночным спросом, очевиден рост ее совокупного потенциала и масштабов. Но, несмотря на все это, она «по-прежнему сталкивается с разрывом в развитии в плане проектирования и производства чипов, а также соответствующих кадровых ресурсов», заявил в среду на пресс-конференции главный инженер МПИ Чэнь Инь.
Чтобы добиться прорывов в ключевой технологии ИС, по его словам, «Китай будет следовать путем инновационного развития, открытости и сотрудничества, активизируя сотрудничество с зарубежными партнерами в данной сфере».
Чэнь Инь заявил о готовности приветствовать участие всех заинтересованных предприятий в Государственном фонде развития индустрии ИС Китая, сбор средств в который находится сейчас на втором этапе. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
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