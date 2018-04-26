Фольклорные представления в поселке Тайян привлекают множество туристов 

Ханчжоу, 25 апреля /Синьхуа/ — Во время весны в поселке Тайян района Линьань Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ проводятся деревенские фольклорные представления, на которые съезжаются многочисленные туристы. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй Ханчжоу, 25 апреля /Синьхуа/ — Во время весны в поселке Тайян района Линьань Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ проводятся деревенские фольклорные представления, на которые съезжаются многочисленные туристы. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй Ханчжоу, 25 апреля /Синьхуа/ — Во время весны в поселке Тайян района Линьань Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ проводятся деревенские фольклорные представления, на которые съезжаются многочисленные туристы. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй Ханчжоу, 25 апреля /Синьхуа/ — Во время весны в поселке Тайян района Линьань Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ проводятся деревенские фольклорные представления, на которые съезжаются многочисленные туристы. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй Ханчжоу, 25 апреля /Синьхуа/ — Во время весны в поселке Тайян района Линьань Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ проводятся деревенские фольклорные представления, на которые съезжаются многочисленные туристы. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй Ханчжоу, 25 апреля /Синьхуа/ — Во время весны в поселке Тайян района Линьань Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ проводятся деревенские фольклорные представления, на которые съезжаются многочисленные туристы. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй Ханчжоу, 25 апреля /Синьхуа/ — Во время весны в поселке Тайян района Линьань Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ проводятся деревенские фольклорные представления, на которые съезжаются многочисленные туристы. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй