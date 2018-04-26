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Фольклорные представления в поселке Тайян привлекают множество туристов
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Фольклорные представления в поселке Тайян привлекают множество туристов 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Ханчжоу, 25 апреля /Синьхуа/ — Во время весны в поселке Тайян района Линьань Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ проводятся деревенские фольклорные представления, на которые съезжаются многочисленные туристы. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй  Ханчжоу, 25 апреля /Синьхуа/ — Во время весны в поселке Тайян района Линьань Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ проводятся деревенские фольклорные представления, на которые съезжаются многочисленные туристы. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй  Ханчжоу, 25 апреля /Синьхуа/ — Во время весны в поселке Тайян района Линьань Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ проводятся деревенские фольклорные представления, на которые съезжаются многочисленные туристы. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй  Ханчжоу, 25 апреля /Синьхуа/ — Во время весны в поселке Тайян района Линьань Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ проводятся деревенские фольклорные представления, на которые съезжаются многочисленные туристы. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй  Ханчжоу, 25 апреля /Синьхуа/ — Во время весны в поселке Тайян района Линьань Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ проводятся деревенские фольклорные представления, на которые съезжаются многочисленные туристы. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй  Ханчжоу, 25 апреля /Синьхуа/ — Во время весны в поселке Тайян района Линьань Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ проводятся деревенские фольклорные представления, на которые съезжаются многочисленные туристы. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй  Ханчжоу, 25 апреля /Синьхуа/ — Во время весны в поселке Тайян района Линьань Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ проводятся деревенские фольклорные представления, на которые съезжаются многочисленные туристы. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй
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