Комплексное развитие автомобилестроения в Цанчжоу 

Цанчжоу /пров. Хэбэй/, 25 апреля /Синьхуа/ — Появление в городском округе Цанчжоу провинции Хэбэй /Северный Китай/ крупных заводов, принадлежащих китайским автогигантам Beijing Hyundai Motor и BAIC Motor Corporation, позволило создать здесь серию вспомогательных предприятий, удлинить производственную цепочку и дать мощный толчок развитию автомобилестроения. В 2017 году добавленная стоимость автопрома Цанчжоу достигла 12,25 млрд юаней. Фотографии Синьхуа/Моу Юй Цанчжоу /пров. Хэбэй/, 25 апреля /Синьхуа/ — Появление в городском округе Цанчжоу провинции Хэбэй /Северный Китай/ крупных заводов, принадлежащих китайским автогигантам Beijing Hyundai Motor и BAIC Motor Corporation, позволило создать здесь серию вспомогательных предприятий, удлинить производственную цепочку и дать мощный толчок развитию автомобилестроения. В 2017 году добавленная стоимость автопрома Цанчжоу достигла 12,25 млрд юаней. Фотографии Синьхуа/Моу Юй Цанчжоу /пров. Хэбэй/, 25 апреля /Синьхуа/ — Появление в городском округе Цанчжоу провинции Хэбэй /Северный Китай/ крупных заводов, принадлежащих китайским автогигантам Beijing Hyundai Motor и BAIC Motor Corporation, позволило создать здесь серию вспомогательных предприятий, удлинить производственную цепочку и дать мощный толчок развитию автомобилестроения. В 2017 году добавленная стоимость автопрома Цанчжоу достигла 12,25 млрд юаней. Фотографии Синьхуа/Моу Юй Цанчжоу /пров. Хэбэй/, 25 апреля /Синьхуа/ — Появление в городском округе Цанчжоу провинции Хэбэй /Северный Китай/ крупных заводов, принадлежащих китайским автогигантам Beijing Hyundai Motor и BAIC Motor Corporation, позволило создать здесь серию вспомогательных предприятий, удлинить производственную цепочку и дать мощный толчок развитию автомобилестроения. В 2017 году добавленная стоимость автопрома Цанчжоу достигла 12,25 млрд юаней. Фотографии Синьхуа/Моу Юй Цанчжоу /пров. Хэбэй/, 25 апреля /Синьхуа/ — Появление в городском округе Цанчжоу провинции Хэбэй /Северный Китай/ крупных заводов, принадлежащих китайским автогигантам Beijing Hyundai Motor и BAIC Motor Corporation, позволило создать здесь серию вспомогательных предприятий, удлинить производственную цепочку и дать мощный толчок развитию автомобилестроения. В 2017 году добавленная стоимость автопрома Цанчжоу достигла 12,25 млрд юаней. Фотографии Синьхуа/Моу Юй Цанчжоу /пров. Хэбэй/, 25 апреля /Синьхуа/ — Появление в городском округе Цанчжоу провинции Хэбэй /Северный Китай/ крупных заводов, принадлежащих китайским автогигантам Beijing Hyundai Motor и BAIC Motor Corporation, позволило создать здесь серию вспомогательных предприятий, удлинить производственную цепочку и дать мощный толчок развитию автомобилестроения. В 2017 году добавленная стоимость автопрома Цанчжоу достигла 12,25 млрд юаней. Фотографии Синьхуа/Моу Юй