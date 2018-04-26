В Гуанчжоу расцвели свинчатки ушковидные 

Гуанчжоу, 25 апреля /Синьхуа/ — На днях в парке «Байванькуй» в Наньшаской зоне свободной торговли города Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/ расцвели свинчатки ушковидные /Plumbago auriculata/, семена которых были привезены в Китай из ЮАР. Фотографии Синьхуа/Лю Давэй
Гуанчжоу, 25 апреля /Синьхуа/ — На днях в парке «Байванькуй» в Наньшаской зоне свободной торговли города Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/ расцвели свинчатки ушковидные /Plumbago auriculata/, семена которых были привезены в Китай из ЮАР. Фотографии Синьхуа/Лю Давэй