В Гуанчжоу расцвели свинчатки ушковидные

Гуанчжоу , 25 апреля / Синьхуа / — На днях в парке «Байванькуй» в Наньшаской зоне свободной торговли города Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/ расцвели свинчатки ушковидные /Plumbago auriculata/, семена которых были привезены в Китай из ЮАР . Фотографии Синьхуа/Лю Давэй

Гуанчжоу, 25 апреля /Синьхуа/ — На днях в парке «Байванькуй» в Наньшаской зоне свободной торговли города Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/ расцвели свинчатки ушковидные /Plumbago auriculata/, семена которых были привезены в Китай из ЮАР. Фотографии Синьхуа/Лю Давэй