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В Гуанчжоу расцвели свинчатки ушковидные
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В Гуанчжоу расцвели свинчатки ушковидные 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Гуанчжоу, 25 апреля /Синьхуа/ — На днях в парке «Байванькуй» в Наньшаской зоне свободной торговли города Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/ расцвели свинчатки ушковидные /Plumbago auriculata/, семена которых были привезены в Китай из ЮАР. Фотографии Синьхуа/Лю Давэй
Гуанчжоу, 25 апреля /Синьхуа/ — На днях в парке «Байванькуй» в Наньшаской зоне свободной торговли города Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/ расцвели свинчатки ушковидные /Plumbago auriculata/, семена которых были привезены в Китай из ЮАР. Фотографии Синьхуа/Лю Давэй
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