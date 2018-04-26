В Китае продолжаются весенние полевые работы

Пекин, 25 апреля / Синьхуа / — У крестьян по всему Китаю продолжается сезон весенних полевых работ. Фотографии Синьхуа

Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — У крестьян по всему Китаю продолжается сезон весенних полевых работ. Фотографии Синьхуа

Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — У крестьян по всему Китаю продолжается сезон весенних полевых работ. Фотографии Синьхуа

Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — У крестьян по всему Китаю продолжается сезон весенних полевых работ. Фотографии Синьхуа

Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — У крестьян по всему Китаю продолжается сезон весенних полевых работ. Фотографии Синьхуа

Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — У крестьян по всему Китаю продолжается сезон весенних полевых работ. Фотографии Синьхуа

Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — У крестьян по всему Китаю продолжается сезон весенних полевых работ. Фотографии Синьхуа

Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — У крестьян по всему Китаю продолжается сезон весенних полевых работ. Фотографии Синьхуа

Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — У крестьян по всему Китаю продолжается сезон весенних полевых работ. Фотографии Синьхуа

Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — У крестьян по всему Китаю продолжается сезон весенних полевых работ. Фотографии Синьхуа

Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — У крестьян по всему Китаю продолжается сезон весенних полевых работ. Фотографии Синьхуа