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Си Цзиньпин осмотрел гидрологическую станцию в порту Чэнлинцзи
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Си Цзиньпин осмотрел гидрологическую станцию в порту Чэнлинцзи 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Юэян /пров. Хунань/, 25 апреля /Синьхуа/ — Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР, председатель Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин сегодня осмотрел гидрологическую станцию в порту Чэнлинцзи /провинция Хунань, Центральный Китай/, известную также как «барометр» состояния воды в озере Дунтинху и бассейне реки Янцзы. Фотографии Синьхуа
Юэян /пров. Хунань/, 25 апреля /Синьхуа/ — Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР, председатель Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин сегодня осмотрел гидрологическую станцию в порту Чэнлинцзи /провинция Хунань, Центральный Китай/, известную также как «барометр» состояния воды в озере Дунтинху и бассейне реки Янцзы. Фотографии Синьхуа
Юэян /пров. Хунань/, 25 апреля /Синьхуа/ — Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР, председатель Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин сегодня осмотрел гидрологическую станцию в порту Чэнлинцзи /провинция Хунань, Центральный Китай/, известную также как «барометр» состояния воды в озере Дунтинху и бассейне реки Янцзы. Фотографии Синьхуа
Юэян /пров. Хунань/, 25 апреля /Синьхуа/ — Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР, председатель Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин сегодня осмотрел гидрологическую станцию в порту Чэнлинцзи /провинция Хунань, Центральный Китай/, известную также как «барометр» состояния воды в озере Дунтинху и бассейне реки Янцзы. Фотографии Синьхуа
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