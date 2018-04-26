Си Цзиньпин осмотрел гидрологическую станцию в порту Чэнлинцзи

Юэян /пров. Хунань/, 25 апреля / Синьхуа / — Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР , председатель Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин сегодня осмотрел гидрологическую станцию в порту Чэнлинцзи /провинция Хунань, Центральный Китай/, известную также как «барометр» состояния воды в озере Дунтинху и бассейне реки Янцзы. Фотографии Синьхуа

Юэян /пров. Хунань/, 25 апреля /Синьхуа/ — Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР, председатель Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин сегодня осмотрел гидрологическую станцию в порту Чэнлинцзи /провинция Хунань, Центральный Китай/, известную также как «барометр» состояния воды в озере Дунтинху и бассейне реки Янцзы. Фотографии Синьхуа

Юэян /пров. Хунань/, 25 апреля /Синьхуа/ — Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР, председатель Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин сегодня осмотрел гидрологическую станцию в порту Чэнлинцзи /провинция Хунань, Центральный Китай/, известную также как «барометр» состояния воды в озере Дунтинху и бассейне реки Янцзы. Фотографии Синьхуа

Юэян /пров. Хунань/, 25 апреля /Синьхуа/ — Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР, председатель Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин сегодня осмотрел гидрологическую станцию в порту Чэнлинцзи /провинция Хунань, Центральный Китай/, известную также как «барометр» состояния воды в озере Дунтинху и бассейне реки Янцзы. Фотографии Синьхуа