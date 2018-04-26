Си Цзиньпин призвал усилить потенциал Китая в области самостоятельных инноваций

Ичан /Хубэй/, 25 апреля / Синьхуа / — Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе инспекционной поездки на электростанцию «Санься» /"Три ущелья"/ призвал усилить потенциал Китая в области самостоятельных инноваций, заявив, что страна должна освоить базовые технологии разработки высокотехнологичного оборудования.

Китай должен опираться на свои собственные усилия, сказал Си Цзиньпин в ходе посещения электростанции, которая находится на реке Янцзы у города Ичан в провинции Хубэй в Центральной части Китая. —0—