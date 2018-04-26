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Си Цзиньпин призвал усилить потенциал Китая в области самостоятельных инноваций
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Си Цзиньпин призвал усилить потенциал Китая в области самостоятельных инноваций 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Ичан /Хубэй/, 25 апреля /Синьхуа/ — Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе инспекционной поездки на электростанцию «Санься» /"Три ущелья"/ призвал усилить потенциал Китая в области самостоятельных инноваций, заявив, что страна должна освоить базовые технологии разработки высокотехнологичного оборудования.
Китай должен опираться на свои собственные усилия, сказал Си Цзиньпин в ходе посещения электростанции, которая находится на реке Янцзы у города Ичан в провинции Хубэй в Центральной части Китая. —0—
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